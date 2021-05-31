На вакцинацию от COVID-19 записалась только треть работников образования - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что на вакцинацию от коронавируса записались только 32% работников сферы образования.

"В начале было зарегистрировано по желанию только 32% работников образования", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник.

Министр отметил, что на данный момент уже провакцинировано 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

Он добавил, что уже было получено 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.