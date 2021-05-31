Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

В городе Хошимин на юге Вьетнама планируют проверить на коронавирус всех жителей - 9 млн человек, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В течение двух недель в этом крупнейшем городе Вьетнама разрешается выходить из дома только по жизненно важным причинам, запрещается собираться группами более 10 человек.

С прошлой недели в Хошимине в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса закрыли большинство предприятий и магазинов.

Ранее в мае сообщалось, что во Вьетнаме обнаружили новую разновидность коронавируса, представляющую собой комбинацию из британского и индийского штаммов.

С конца апреля во Вьетнаме начал активно распространяться коронавируса. За время пандемии в стране выявили более 7 тыс. случаев COVID-19, 47 человек скончались.