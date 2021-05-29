Дождливо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки прохлада с запада Украины будет медленно распространяться вглубь территории страны, дневная температура несколько понизится, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, большинстве северных областей и юго-восточной части страны, днем в большинстве областей дожди (на западе в течение суток местами значительные дожди). Ветер северный, на юге и востоке страны западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных областях и на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 мая самая высокая температура днем была 32,6° в 1886 г., самая низкая ночью 2,7° в 1918 г.

В понедельник, 31 мая, в Карпатском регионе, ночью и в северных областях, днем также в южной части страны кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 9-14°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве 31 мая ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.

28 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°, в Днепре в пределах Киева 18°.