Продолжение переговоров ТКГ в очном формате в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не поддерживает продолжение проведения в Минске очных заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, поскольку для этого нет технических, логистических и политических условий.

"Сейчас нет ни технических, ни логистических, ни политических условий для того, чтобы съезжаться в Минск и вновь вести переговоры. Этот вопрос, в общем, нужно сместить с распорядка дня по той простой причине, потому что все заседания происходят онлайн. Потому сейчас я не вижу дальше гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина" в программе "Свобода слова" вечером в пятницу.

Он также добавил, что "не поддерживает идею продолжения переговоров ТКГ именно в Минске".

"Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос не потребует решения", - отметил министр.