"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части снятия санкций США.

"Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается к органам государственной власти, общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров, а также все заинтересованные стороны, не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream-2", - говорится в пресс-релизе НАК.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были очевидны, поэтому он выразил удивление, что предыдущее руководство компании своевременно не выступило с заявлением о недопустимости положения о снятии санкций в обращении.

"Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь Германия, по крайней мере, до выборов осенью, будет пытаться как можно скорее завершить строительство Nord Stream-2 и будет давить на США. Поскольку этот риск был очевидным, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - отметил он.

Согласно обнародованному Center for liberal modernity обращению, они призывают объявить немедленный мораторий на строительство газопровода, поскольку он подрывает европейское единство и трансатлантические отношения, противоречит новым целям Европы и Германии в области климата, угрожает безопасности Украины, а также противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

В то же время аналитический центр предложил после объявления моратория также приостановить и действие американских санкций в отношении проекта.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится несмотря на уже действующие американские санкции, "потому что он и так почти полностью завершен".

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна до конца будет бороться со строительством "Северного потока 2".

"Нафтогаз" в мае провел кадровые перестановки в своей команде, заявив об усилении управленческой команды для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".