События

21:00 28.05.2021

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

2 мин читать
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части снятия санкций США.

"Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается к органам государственной власти, общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров, а также все заинтересованные стороны, не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream-2", - говорится в пресс-релизе НАК.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, риски отказа от санкций со стороны новой администрации США были очевидны, поэтому он выразил удивление, что предыдущее руководство компании своевременно не выступило с заявлением о недопустимости положения о снятии санкций в обращении.

"Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь Германия, по крайней мере, до выборов осенью, будет пытаться как можно скорее завершить строительство Nord Stream-2 и будет давить на США. Поскольку этот риск был очевидным, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - отметил он.

Согласно обнародованному Center for liberal modernity обращению, они призывают объявить немедленный мораторий на строительство газопровода, поскольку он подрывает европейское единство и трансатлантические отношения, противоречит новым целям Европы и Германии в области климата, угрожает безопасности Украины, а также противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

В то же время аналитический центр предложил после объявления моратория также приостановить и действие американских санкций в отношении проекта.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится несмотря на уже действующие американские санкции, "потому что он и так почти полностью завершен".

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна до конца будет бороться со строительством "Северного потока 2".

"Нафтогаз" в мае провел кадровые перестановки в своей команде, заявив об усилении управленческой команды для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".

 

Теги: #нафтогаз #сша #санкции #северный_поток
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 28.05.2021
МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

18:08 28.05.2021
Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

17:35 28.05.2021
Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

11:24 28.05.2021
США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

07:12 28.05.2021
Американская разведка располагает новыми данными о происхождении COVID-19

Американская разведка располагает новыми данными о происхождении COVID-19

05:49 28.05.2021
Прокуроры США изучают, вмешивались ли украинцы в президентские выборы 2020 года

Прокуроры США изучают, вмешивались ли украинцы в президентские выборы 2020 года

21:15 27.05.2021
США уведомили Россию, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

США уведомили Россию, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

19:37 27.05.2021
Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

17:32 27.05.2021
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

05:02 27.05.2021
Медицинский регулятор США разрешил лечить COVID-19 препаратом компаний GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology

Медицинский регулятор США разрешил лечить COVID-19 препаратом компаний GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг

Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

Встрече Путина и Байдена в Женеве будут предшествовать контакты президента США с Зеленским – Енин

В Киевской области объявлен план-перехват мужчины, сбежавшего из-под стражи в Ирпенском горсуде

Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

Украинцы, которые находятся на лечении в Беларуси, могут оставаться на территории страны – Енин

В Киеве закрывается первая локация креативного пространства "Часопис"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА