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19:24 28.05.2021

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

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Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинский бизнесмен и нардеп Виктор Медведчук не обладает статусом, позволяющим ему влиять на возможные двусторонние переговоры президентов Украины и России.

"Медведчук не является достаточной по статусу фигурой, чтобы иметь влияние на двусторонние не очень хорошие отношения России и Украины, переговоры (Зеленского и Путина – ИФ). Категорически не стоит их (переговоры – ИФ) привязывать к какой-либо персоне ", - заявил Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, переговоры о проведении встречи Зеленского и Путина продолжаются на уровне администраций глав государств.

"Вопрос не в том, когда произойдет встреча, а в том, сможем ли мы в повестку встречи вложить то или иное количество сложных вопросов, которые требуют решения и копились почти 7 лет. Это не только война, но и экономические отношения, политические, а также отсутствие прямой коммуникации на уровне глав тех или иных государственных институций", - сказал он.

"То есть – мы не общаемся, хотя мы и соседи", - уточнил Подоляк.

Он также добавил, что "дело Медведчука" является вызовом для всей судебной системы Украины.

"Кейс Медведчука – это тест на переформатирование судебной системы. Мы посмотрим, готова ли она вести себя независимо от политического или экономического влияния. Это ключевая идея президента в отношении судебной реформы. Это не просто реформа ради реформы", - сказал советник руководителя Офиса президента.

Он уточнил, что "Медведчук – это только первый вызов", но в Украине остается еще много субъектов подобного экономического и политического влияния.

"Его дело должно дойти до логического финала. Он должен ответить за все не только с точки зрения медийной пропаганды, а с точки зрения получения им при помощи административного ресурса экономических активов", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, народные депутаты Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Печерский районный суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

 

Теги: #зеленский #встреча #путин
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