Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

Умер бывший глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По информации МИД, спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию.

"В то же время, несмотря на проведенные по время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть. Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными", - уточнили в министерстве.

Как сообщил ранее ряд украинских СМИ, бывший глава Службы внешней разведки Украины погиб 28 мая неподалеку от египетского города Дахаб. По данным журналистов, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.

Из воды Гвоздя достали спасатели, после чего он был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Виктор Гвоздь - советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и учёный. Доктор военных наук. Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2008-2010). Президент независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел" (2010-2014). Бывший глава Службы внешней разведки Украины (2014-2016). Генерал-лейтенант запаса. Активный участник Революции достоинства в 2013-2014 гг.