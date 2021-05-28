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18:30 28.05.2021

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

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МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, который уже был передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций – ИФ)", - отметил Енин в эфире телеканала "Украина24" в пятницу.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Теги: #лукашенко #санкции #предложения #мид
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