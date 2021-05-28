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16:22 28.05.2021

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

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Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

Китай с 2022 года запретит использование одноразовых соломинок, посуды и упаковочных пакетов из неразлагаемого пластика на внутренних пассажирских авиарейсах, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC).

Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия перестанут предоставлять в крупных аэропортах (с пропускной способностью не менее 2 млн пассажиров в год).

С 2023 года данный запрет будет распространен на все аэропорты страны и международные пассажирские авиарейсы, приводит заявление ведомства агентство "Синьхуа".

Данные меры входят в пятилетний план, разработанный CAAC для борьбы с загрязнением пластиком в сфере гражданской авиации. Китайские авиакомпании уже начали предпринимать для этого шаги: некоторые заменяют посуду из одноразового пластика на пригодную для повторного применения, а также начали осуществлять сортировку мусора на борту самолетов.

Теги: #пластик #авиарейсы #китай #запрет
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