САП заявила иск о гражданской конфискации необоснованных активов нардепа Волынца стоимостью более 7 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата", - сообщает пресс-служба САП в Telegram-канале.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция "Батькивщина").

В случае доказательства прокурором такой разницы нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами САП.

О ходе и результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно.