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11:37 28.05.2021

Первый "Харьковский трамвай" будет презентован в сентябре – и.о. мэра

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Первый "Харьковский трамвай" будет презентован в сентябре – и.о. мэра

Первый трамвайный вагон в рамках проекта "Харьковский трамвай" будет презентован в сентябре, сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня вместе с инвестором у нас достигнута договоренность, что инвестор закупил линию по производству трамваев, это импортная линия, и мы будем презентовать трамвай харьковской сборки – фактически полный аналог трамваев Skoda", - сказал он в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro.

Терехов добавил, что это очень важно с учетом необходимости глобального обновления трамвайного парка.

"Ресурс истекает, мы полностью обновим трамвайный парк в Харькове", - сказал и.о. городского головы.

Проект производства харьковских низкопольных трамваев реализуется совместно с городскими властями на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ" в Харькове, в создание трамвая владелец группы DCH бизнесмен Александр Ярославский намерен инвестировать EUR5,5 млн.

Говоря о проектах обновления общественного транспорта города, Терехов напомнил о закупке автобусов двух типоразмеров – 6 и 8 м (турецкие автобусы Karsan – ИФ) с двигателями Евро-6.

"Мы полностью сделали логистику, чтобы все маршруты в Харькове работали как часы. На первом этапе 150 автобусов, потом мы договорились с лизинговой компанией, и с компанией- производителем по локализации, в дальнейшем контракт. Меморандум у нас подписан на 500 автобусов", - напомнил он.

Терехов выразил надежду, что в дальнейшем будет производиться намного больше автобусов, поскольку собираться они будут уже в Харькове, но не уточнил на базе каких мощностей будет вестись сборка.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве между горсоветом Харькова и турецкой компанией по производству автобусов Karsan подписан в апреле 2021 года в Харькове в ходе международного форума "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов". Планируется создание 300 рабочих мест.

 

Теги: #трамваи #харьков #проект
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