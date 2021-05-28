События

09:40 28.05.2021

Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

2 мин читать
Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина совместно с международными партнерами должны заставить российскую сторону обеспечить деятельность мониторинговых органов на оккупированной территории, в соответствии с международным правом.

"Местное население оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова сталкивается с искусственным прерыванием связей с Украиной. Кроме того, что заблокировано свободное передвижение граждан через линию соприкосновения и админграницах, оккупационные режимы продолжают блокирование доступа агентства ООН, Международного комитета Красного Креста, СММ ОБСЕ на неподконтрольных правительству Украины территориях, в том числе, и к местам содержания пленных, которые находятся в нечеловеческих условиях", - цитирует Резникова пресс-служба министерства по результатам встречи со специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором.

Так, Резников выразил убеждение, что российскую сторону необходимо заставить обеспечить деятельность мониторинговых органов, в соответствии с международным правом, Уставом ООН, соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН и национальным законодательством.

Он добавил, что эффективный мониторинг ситуации по правами человека на временно оккупированных украинских территориях должен осуществляться только по существующим международно-правовыми стандартами.

Также украинский вице-премьер озвучил заинтересованность в привлечении европейских экспертов к работе по наработке программы, направленной на защиту прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

В свою очередь Гилмор подтвердил намерения относительно визита в Украину и отметил важность создания Центра по развитию мира.

Теги: #оккупированные_территории #мониторинг #резников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 06.05.2021
В ближайшее время система видеомониторинга "Custody Records" заработает еще в пяти регионах

В ближайшее время система видеомониторинга "Custody Records" заработает еще в пяти регионах

13:19 23.04.2021
Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

15:37 22.04.2021
Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

12:53 22.04.2021
Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

11:44 22.04.2021
Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

22:27 19.04.2021
Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

20:43 18.04.2021
Украинская СЦКК не может в полном объеме мониторить ситуацию на Донбассе из-за препятствования работе миссии со стороны российских наемников

Украинская СЦКК не может в полном объеме мониторить ситуацию на Донбассе из-за препятствования работе миссии со стороны российских наемников

03:49 10.04.2021
Резников: Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России вскоре состоятся

Резников: Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России вскоре состоятся

02:19 10.04.2021
Резников заверил, что войны не будет, несмотря на провокации РФ на Донбассе

Резников заверил, что войны не будет, несмотря на провокации РФ на Донбассе

13:01 09.04.2021
Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

Резников: в случае завершения "Северного потока 2" Украина будет непоправимо ослаблена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

В Украине за сутки зафиксировано 3 306 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 13 298 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ, еще один военнослужащий погиб

Закон о деолигархизации нужен для правильного вектора развития государства - Венедиктова

Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

ПОСЛЕДНЕЕ

В украинских вузах обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, почти 50% - на медицинских специальностях

Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Президент Словакии примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей, что больше, чем за весь 2020 год – омбудсмен

ИКАО решила начать расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и ожидает его на праздновании 30-летия независимости Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Хопкинса

ВАКС продолжил рассмотрение дела в отношении экс-главы и члена Счетной палаты Украины, обвиняемого в завладении квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн

В Украине за сутки зафиксировано 3 306 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 13 298 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА