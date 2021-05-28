В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за снижения числа пациентов

В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом в связи с существенным снижением количества пациентов.

Как сообщается на сайте Ужгородского городского совета, по словам директора больницы Ивана Кураха ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Работающие в COVID-отделении реаниматологи будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделения планируют вновь открыть.

В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемических мероприятий и обязательно вакцинироваться от коронавируса.