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00:28 28.05.2021

В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за снижения числа пациентов

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В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за снижения числа пациентов

В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом в связи с существенным снижением количества пациентов.

Как сообщается на сайте Ужгородского городского совета, по словам директора больницы Ивана Кураха ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Работающие в COVID-отделении реаниматологи будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделения планируют вновь открыть.

В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемических мероприятий и обязательно вакцинироваться от коронавируса. 

Теги: #ужгород #коронавирус #больницы #украина
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