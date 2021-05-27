Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

Наблюдательный совет Государственного ПриватБанка (Киев) назначил главой правления Герхарда Бьоша, который ранее занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен банка Аваль.

Согласно сообщению ПриватБанка в четверг вечером, Бьош займет должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ).

Как сообщалось, Бьош занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен банка Аваль с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года.

Экс-глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл занимал должность три года до окончания срока его полномочий 23 января 2021 года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.