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19:21 27.05.2021

Генсек ОБСЕ отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ на Донбассе – встреча с Ермаком

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Генсек ОБСЕ отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ на Донбассе – встреча с Ермаком

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в Украине. Собеседники обсудили итоги встречи советников лидеров стран "Нормандского формата", состоявшейся 26 мая во формате видеоконференции, а также ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Шмид заявила, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) прилагают максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины, однако отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

"Более 90% этих случаев - по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция - увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии", - рассказала она.

При этом Шмид подчеркнула, что нужно прилагать максимум усилий для предоставления гуманитарной поддержки населению оккупированных районов.

"Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии - на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми", - добавила она.

Ермак в свою очередь подчеркнул, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках. Он добавил, что возможности решения указанных проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.

"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата", - отметил он.

"Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли", - добавил Ермак.

Он также поблагодарил миссию ОБСЕ за усилия в направлении возвращения мира в Украину. Андрей Ермак отметил поддержку Германии и Франции в рамках Нормандских переговоров.

Теги: #генсек #обсе #визит
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