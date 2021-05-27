Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, один украинский военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В течение суток, 27 мая, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песок враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Также вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек, а а направлении н.п.Новотошковское открывал огонь из стрелкового оружия.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.

На обстрел противника украинские защитники открывали огонь. О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.