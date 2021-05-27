80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение – глава Госэкоинспекции

Большинство всех отходов, попадающих на территорию Венгрии по реке Тиса, имеет румынское происхождение, заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный.

"80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение… Однако то, что наша страна производит только пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, совершенно не снимает с нас ответственности за налаживание системы обращения с отходами", - написал Малёваный в Фейсбуке в четверг.

Он уточнил, что вывод о том, что большинство мусора в Тису попадает именно в Румынии, был сделан по результатам экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.

Глава ГЭИ отметил, что налаживание системы обращения с отходами в нашей стране должно включать разработку схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающую налаживание системы сбора и утилизации мусора, а также развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов и тому подобное.

"Важное значение имеет и налаживание мониторинга состояния рек. Один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре будет принят! Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, которая будет проводить мониторинг состояния реки на украинском-венгерской границе", - заявил Малёваный.

Он добавил, что внедрение такого наблюдения позволит "своевременно выявлять мусорные пробки и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны".

"Надеюсь, этот проект будет реализован в ближайшее время, что позволит усилить контроль за чистотой реки Тиса", - резюмировал глава ГЭИ.