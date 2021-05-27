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13:06 27.05.2021

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

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Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили 26 мая родному брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ("Госинвестпроект") о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Как соообщается на сайте НАБУ, это - второй близкий родственник экс-главы "Госинвестпроекта", задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что его местонахождение не установлено, сообщение о подозрении оставлено по месту его регистрации и в жилищно-эксплутационном управлении.

Следствие установило, что в 2012-14 гг. "Государственная инвестиционная компания", находилась в сфере управления "Госинвестпроекта", предоставила займы в размере 259,2 млн грн двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Госинвестпроекта".

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы "Госинвестпроекта".

Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-15гг скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 году на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест.

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы "Госинвестпроекта" которого Генеральная прокуратура Украины экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.

Ранее, в мае 2019 года, НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении 250,2 мон грн, выделенных на реализацию национальных проектов. На тот момент следствие имело доказательства легализации средств, выведенных из "Госинвестпроекта", путем перевода их на счета компаний-нерезидентов, приобретение вертолета "Robinson R44" и самолета "Viper SD 4", которыми пользовался бывший руководитель "Госинвестпроекта". Направив дело в суд, детективы НАБУ продолжали исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли доказательства легализации средств через приобретение 700 земельных участков.

Теги: #набу #госинвестпроект #сап #хищение
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