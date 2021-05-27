События

07:25 27.05.2021

Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств – Офис президента

1 мин читать
Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств, самолет с ними утром приземлился в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в четверг утром.

В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны,  в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский.

Теги: #эвакуация #президент #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 27.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:25 27.05.2021
Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств – Офис президента

Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств – Офис президента

06:01 27.05.2021
В Харьковском университете им.Каразина будет второй тур выборов ректора

В Харьковском университете им.Каразина будет второй тур выборов ректора

04:01 27.05.2021
Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

23:58 26.05.2021
Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

22:48 26.05.2021
Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

22:21 26.05.2021
ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

21:57 26.05.2021
Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

20:56 26.05.2021
В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

19:09 26.05.2021
Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

В Южной Корее предполагают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын реже появляется на публике из-за пандемии COVID-19

Медицинский регулятор США разрешил лечить COVID-19 препаратом компаний GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology

Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии после стрельбы в Калифорнии

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1735 аппаратов

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем считавшегося вымершим вида

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА