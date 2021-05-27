Медицинский регулятор США разрешил лечить COVID-19 препаратом компаний GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование препарата с антителами к COVID-19, разработанного британской компанией GlaxoSmithKline и американской Vir Biotechnology.

Сотровимаб был разрешен для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и пациентов в возрасте 12 лет и старше, которые подвергаются высокому риску прогрессирования болезни до высокой степени тяжести, говорится в заявлении FDA.

Препарат не предназначен для пациентов, госпитализированных в связи с COVID-19, или для тех, кто нуждается в кислородной терапии.

В свою очередь, компании сообщили, что лечение будет доступно для соответствующих пациентов в США "в ближайшие недели".

Компании также заявили, что планируют подать заявку на полное одобрение препарата "во второй половине 2021 года".