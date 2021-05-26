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22:48 26.05.2021

Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

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Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеоконференцию с заместителем министра Европы и иностранных дел Албании Агроном Таре, во время которой стороны обсудили поддержку Албанией Крымской платформы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Заместитель министра Европы и иностранных дел Албании подтвердил неизменность позиции его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Албания также поддерживает инициативу Украины о создании Крымской платформы", - говорится в сообщении, на сайте МИД Украины в среду вечером.

Джапарова уведомила албанского коллегу о систематических нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и представила структуру, приоритеты и основные цели Крымской платформы.

"Эта инициатива является инструментом, который позволит Украине вернуть тему незаконной оккупации Россией Крыма на международную повестку дня", - отметила замглавы МИД.

В ходе беседы собеседники такжеобсудили сотрудничество в рамках международных организаций.

Теги: #крымская_платформа #украина #мид
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