Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеоконференцию с заместителем министра Европы и иностранных дел Албании Агроном Таре, во время которой стороны обсудили поддержку Албанией Крымской платформы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Заместитель министра Европы и иностранных дел Албании подтвердил неизменность позиции его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Албания также поддерживает инициативу Украины о создании Крымской платформы", - говорится в сообщении, на сайте МИД Украины в среду вечером.

Джапарова уведомила албанского коллегу о систематических нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и представила структуру, приоритеты и основные цели Крымской платформы.

"Эта инициатива является инструментом, который позволит Украине вернуть тему незаконной оккупации Россией Крыма на международную повестку дня", - отметила замглавы МИД.

В ходе беседы собеседники такжеобсудили сотрудничество в рамках международных организаций.