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20:16 26.05.2021

Депутату райсовета из Николаевской области сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном хранении оружия

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Депутату райсовета из Николаевской области сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном хранении оружия

Николаевские правоохранители сообщили о подозрении депутату Баштанского районного совета по фактам покушения на убийство, ношение и хранение оружия без соответствующего разрешения и незаконного переработки огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Николаевской облпрокуратуры, депутату вручено письменное уведомление о подозрении.

"13 мая этого года в поле неподалеку с. Новоингулка между двумя группами граждан произошел вооруженный конфликт, в результате которого ранения получили двое мужчин с обеих сторон конфликта. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что досудебное расследование по данному делу продолжается.

Теги: #стрельба #николаевская_область #депутат
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