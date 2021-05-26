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18:46 26.05.2021

Глава МИД: Украина будет и далее защищать свои интересы, пока строительство "Северного потока 2" окончательно не завершено

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Глава МИД: Украина будет и далее защищать свои интересы, пока строительство "Северного потока 2" окончательно не завершено

Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток 2" не завершено на 100%, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено (строительство "Северного потока 2" – ИФ) на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США - ИФ) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока 2" есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Теги: #кулеба #северный_поток_2
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