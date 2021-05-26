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17:09 26.05.2021

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

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Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Подозреваемый украинскими правоохранительными органами во взяточничестве судья Николай Чаус снят с розыска Интерпола, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"30 апреля 2021 года Чаус был удален из базы Интерпола как разыскиваемое лицо", - сказал собеседник агентства. По его словам, основанием для снятия с международного розыска стали "нарушения, допущенные украинской стороной".

"В мотивации значится формулировка "несоблюдение украинской стороной правил обработки данных", - добавил источник.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В 2016г. Чаус был объявлен в международный розыск. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Президент Молдовы Майя Санду возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу.

Теги: #розыск #снятие #интерпол #чаус
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