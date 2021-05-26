Сообщений о нестандартной ситуации во время нахождения самолета Ryanair Афины-Вильнюс на территории Украины не было - "Украэрорух"

Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" не получали никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов на изменение плана полета, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава предприятия Андрей Ярмак.

"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал он.

По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено стандартами и рекомендованной практикой ИКАО.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авикомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь. Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США, не признают законно избранным, отверг утверждения о том, что самолет авиакомпании Ryanair был принужден к посадке в Минске истребителем МиГ-29 и что экипаж и пассажиры самолета насильно удерживались в аэропорту.