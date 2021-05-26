События

14:36 26.05.2021

Задержанный белорусский оппозиционер Протасевич работал на Донбассе журналистом – Билецкий

1 мин читать
Задержанный белорусский оппозиционер Протасевич работал на Донбассе журналистом – Билецкий

Бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Минске 23 мая, работал на Донбассе журналистом, сообщил основатель полка "Азов", бывший народный депутат Андрей Билецкий.

"Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - написал Билецкий в телеграм-канале, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о том, что Протасевич воевал в составе "Азова".

"Захват самолета Ryanair является пиратством и ничем иным. Роман Протасевич в этой ситуации - заложник, захваченный фактически террористическим путем", - добавил он.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Теги: #азов #донбасс #протасевич #билецкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 25.05.2021
Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

17:31 25.05.2021
Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

22:32 24.05.2021
В сети появился видеоролик, в котором задержанный в Беларуси журналист Протасевич заявляет, что сотрудничает со следствием

В сети появился видеоролик, в котором задержанный в Беларуси журналист Протасевич заявляет, что сотрудничает со следствием

13:21 24.05.2021
Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

09:59 24.05.2021
В ЕС призывают провести международное расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

В ЕС призывают провести международное расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

03:54 24.05.2021
Блинкен требует от Минска освободить Протасевича – заявление

Блинкен требует от Минска освободить Протасевича – заявление

23:09 23.05.2021
Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

18:41 23.05.2021
Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

15:40 23.05.2021
Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

14:53 21.05.2021
Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Жители прифронтовых Авдеевки и Торецка получили гуманитарный груз от Латвии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

"Белавиа" отменила полеты в Украину до 25 августа, деньги за билеты вернут

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии - Лукашенко

В Украине за сутки зафиксировано 3395 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14987 человек

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий

Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

Кабмин предлагает увеличить госпомощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн с 1 января

Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

Кабмин предложил СНБО запретить 11 российским актерам и артистам въезд в Украину на 3 года

Посол Корнийчук занимается вопросом организации обучения украинских медиков в Израиле

Нацполиция: 10 "криминальных авторитетов" репатриированы, 27-ми отменены разрешения на проживание в Украине

Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА