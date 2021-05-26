Задержанный белорусский оппозиционер Протасевич работал на Донбассе журналистом – Билецкий

Бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Минске 23 мая, работал на Донбассе журналистом, сообщил основатель полка "Азов", бывший народный депутат Андрей Билецкий.

"Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - написал Билецкий в телеграм-канале, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о том, что Протасевич воевал в составе "Азова".

"Захват самолета Ryanair является пиратством и ничем иным. Роман Протасевич в этой ситуации - заложник, захваченный фактически террористическим путем", - добавил он.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.