ГБР уличило одного из руководителей регуляторной службы на взятке в $10 тыс.

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей территориального органа Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) во время получения взятки.

"По данным следствия, чиновник требовал $10 тыс. за назначение на должность в одном из министерств Украины. За эту сумму он обещал договориться с руководством соответствующего министерства о назначении", - сообщает пресс-служба ГБР.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.