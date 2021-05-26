События

12:44 26.05.2021

ГБР уличило одного из руководителей регуляторной службы на взятке в $10 тыс.

1 мин читать
ГБР уличило одного из руководителей регуляторной службы на взятке в $10 тыс.

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей территориального органа Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) во время получения взятки.

"По данным следствия, чиновник требовал $10 тыс. за назначение на должность в одном из министерств Украины. За эту сумму он обещал договориться с руководством соответствующего министерства о назначении", - сообщает пресс-служба ГБР.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #гбр #грс #чиновник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 26.05.2021
ФПУ сообщила об обысках в Доме профсоюзов

ФПУ сообщила об обысках в Доме профсоюзов

12:50 19.05.2021
ГБР провело обыски в департаменте КГГА по делу о незаконной застройке в зоне Киево-Печерской Лавры

ГБР провело обыски в департаменте КГГА по делу о незаконной застройке в зоне Киево-Печерской Лавры

01:19 19.05.2021
Капитан харьковской налоговой милиции за $50 тысяч обещал помочь закрыть уголовное дело

Капитан харьковской налоговой милиции за $50 тысяч обещал помочь закрыть уголовное дело

22:56 18.05.2021
Обыски в департаменте по вопросам регистрации - это политическая борьба с целью давления на городскую власть, заявляют в КГГА

Обыски в департаменте по вопросам регистрации - это политическая борьба с целью давления на городскую власть, заявляют в КГГА

19:38 18.05.2021
В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

13:58 13.05.2021
Причастность 6 подозреваемых к падению самолета Ан-26 возле Чугуева подтверждена, каждый должен быть привлечен к ответственности в меру своей вины - ГБР

Причастность 6 подозреваемых к падению самолета Ан-26 возле Чугуева подтверждена, каждый должен быть привлечен к ответственности в меру своей вины - ГБР

09:38 13.05.2021
ГБР проводит обыски в доме Тупицкого

ГБР проводит обыски в доме Тупицкого

01:39 08.05.2021
Заммэр Доброполья подозревается в присвоении почти 730 тыс. грн бюджетных средств

Заммэр Доброполья подозревается в присвоении почти 730 тыс. грн бюджетных средств

18:28 07.05.2021
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который украл у прохожего 240 тыс. грн и золото

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который украл у прохожего 240 тыс. грн и золото

10:30 07.05.2021
В Тернополе на получении взятки задержали патрульных полицейских

В Тернополе на получении взятки задержали патрульных полицейских

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Белавиа" отменила полеты в Украину до 25 августа, деньги за билеты вернут

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии - Лукашенко

В Украине за сутки зафиксировано 3395 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14987 человек

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

В ОАЭ посещать мероприятия смогут только привитые от COVID-19

"Укрзализныця" поможет доставить эвакуированных из Сектора Газа украинцев домой

Южная исправительная колония №51 в Одессе выставлена на продажу за 223 млн грн

В Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей без осадков

Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

Принуждения самолета Ryanair к посадке не было - Лукашенко

С начала года в Украине от укусов змей пострадали 15 человек

Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА