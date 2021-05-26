В Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей без осадков

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух, в западных, северных и центральных областях – малоподвижный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 27 мая, в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°. Днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 23-28°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве в ночь на четверг местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 27 мая в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 33,6°, самая низкая ночью – 1,7° в 1904 году.

В пятницу, 28 мая, ночью в северных и западных областях, днем по всей Украине кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. По всей Украине, кроме запада, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киевской и Черкасской областях 21-26°.

В Киеве в пятницу кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

26 мая температура воды в Черном и Азовском морях составила 18-21°, возле Одессы и Приморского 12-14°. В Днепре в пределах Киева вода прогрелась до 17°.