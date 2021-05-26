Депутаты инициируют обращение Рады к ООН о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности

Группа народных депутатов инициирует обращение Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, парламентским организациям, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности.

Проект постановления (№5560) "Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторами документа являются народные депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Текст проекта постановления пока не обнародован.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".