В Украине за сутки зафиксировано 3395 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14987 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 395 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 14 987 человек, умерли 208 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"26 мая 2021 в Украине зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 778 человек; летальных случаев - 208; выздоровело – 14 987 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.