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18:29 25.05.2021

Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

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Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заплатит "горькую цену".

"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас журналистам в Берлине во вторник. По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".

"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал германский министр.

Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

По данным экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, гражданка России София Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Теги: #лукашенко #хайко_маас #фрг #беларусь
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