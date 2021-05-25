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16:33 25.05.2021

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

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МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя информацию о том, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения.

"Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что прекращение авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом, который имеет целью гарантирование безопасности и защиту украинских граждан.

"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - пояснил Николенко.

По словам спикера МИД, по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран принял аналогичные решения, а европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.

Как сообщалось, посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста в связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Теги: #украина #беларусь #мид
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