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14:31 25.05.2021

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

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Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 о признании противоправным и недействительным решение городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

"Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении судьи Анастасии Мороко, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины нормы закона "Об основах государственной языковой политики", во исполнение которого было принято соответствующее решение Харьковского горсовета.

После решения суда в силу, его резолютивная часть о признании нормативного правового акта противоправным и недействительным должна быть безотлагательно опубликована горсоветом в том же издании, в котором он был официально обнародован.

Апелляционная жалоба на решение Окружного админсуда может быть подана в течение 30 дней со дня составления его полного текста (20 мая).

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по возвращении апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Как сообщалось, 10 августа 2012 года вступил в силу закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

20 августа 2012 года Харьковский горсовет придал русскому языку статус регионального в городе. За это решение на внеочередной сессии в понедельник отдали голоса все 76 зарегистрировавшихся для голосования депутатов, оппозиция проигнорировала участие в этом голосовании.

Ранее Харьковский горсовет уже принимал решение о признании русского языка в Харькове региональным на сессии 6 марта 2006 года.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

 

Теги: #язык #суд #харьков
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