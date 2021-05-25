Austrian Airlines вслед за Lufthansa отказалась выполнять рейсы над Беларусью
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.
"В ближайшие дни никаких полетов через Беларусь не будет", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, авиакомпания приняла к сведению рекомендации саммита ЕС.
Ранее об аналогичном решении сообщила немецкая авиакомпания Lufthansa.