События

14:12 25.05.2021

Austrian Airlines вслед за Lufthansa отказалась выполнять рейсы над Беларусью

1 мин читать
Austrian Airlines вслед за Lufthansa отказалась выполнять рейсы над Беларусью

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.

"В ближайшие дни никаких полетов через Беларусь не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания приняла к сведению рекомендации саммита ЕС.

Ранее об аналогичном решении сообщила немецкая авиакомпания Lufthansa.

Теги: #austrian_airlines #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 25.05.2021
"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в Беларусь, меняет способ доставки на наземный

"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в Беларусь, меняет способ доставки на наземный

13:36 25.05.2021
Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

13:20 25.05.2021
Минск пригласил IСAO, IATA, EASA, ЕС и США участвовать в расследовании инцидента с самолетом Ryanair

Минск пригласил IСAO, IATA, EASA, ЕС и США участвовать в расследовании инцидента с самолетом Ryanair

12:40 25.05.2021
Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения

Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения

12:27 25.05.2021
Мэрия Вильнюса вслед за Ригой вывесила бело-красно-белый флаг Беларуси

Мэрия Вильнюса вслед за Ригой вывесила бело-красно-белый флаг Беларуси

12:02 25.05.2021
Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

11:53 25.05.2021
Запрет полетов в Беларусь лишит аэропорт "Киев" 10% доходов

Запрет полетов в Беларусь лишит аэропорт "Киев" 10% доходов

10:53 25.05.2021
Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа

Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа

10:13 25.05.2021
Singapore Airlines меняет маршруты своих самолетов с целью избегать воздушного пространства Беларуси

Singapore Airlines меняет маршруты своих самолетов с целью избегать воздушного пространства Беларуси

10:00 25.05.2021
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая - Шмыгаль

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

В Херсонской области произошел торнадо, жители не пострадали - полиция

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

Население Венгрии мало осведомлено об Украине, отношение подавляющего большинства венгров к ней нейтральное - исследование

Ассоциации с Украиной в Польше положительные и опираются на понятие соседства и братства - исследование

В Херсонской области произошел торнадо, жители не пострадали - полиция

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Отношение немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным - исследование

Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование

В Украине презентовали проект Зеленой книги по внесению изменений в конституционную реформу

С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА