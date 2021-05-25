Austrian Airlines вслед за Lufthansa отказалась выполнять рейсы над Беларусью

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.

"В ближайшие дни никаких полетов через Беларусь не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания приняла к сведению рекомендации саммита ЕС.

Ранее об аналогичном решении сообщила немецкая авиакомпания Lufthansa.