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10:13 25.05.2021

Singapore Airlines меняет маршруты своих самолетов с целью избегать воздушного пространства Беларуси

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Национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines (SIA) перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Беларуси, сообщил во вторник телеканал Channel News Asia.

"В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал представитель компании.

Он добавил, что для руководства SIA высшим приоритетом является безопасность пассажиров и членов экипажа.

Решения о приостановке перелетов в этом районе принимаются после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Накануне Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Беларусь. Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет "принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Ранее о приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси объявляли Lufthansa, Air France, Finnair.

Теги: #сингапур #авиасообщение #беларусь
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