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05:55 25.05.2021

Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларусии

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Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" в понедельник вечером представитель пресс-службы авиакомпании.

"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию заново.

На среду запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято, сообщила представитель Lufthansa.

Теги: #рейсы #авиакомпания #германия
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