Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларусии

Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении, сообщила "Интерфаксу" в понедельник вечером представитель пресс-службы авиакомпании.

"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, авиакомпания ежедневно оценивает ситуацию заново.

На среду запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято, сообщила представитель Lufthansa.