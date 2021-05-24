Посла Беларуси вызвали в МИД ФРГ для объяснения белорусской стороны по поводу посадки самолета "Ryanair"
Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия (ФРГ) вызвало посла Беларуси Дениса Сидоренко для получения информации касательно объяснения белорусской стороны по поводу посадки самолета компании "Ryanair", что в ведомстве сочли "странным и таким, что не заслуживает доверия", сообщил глава МИД Хайко Маас.
"Нам нужна ясность относительно того, что в действительности произошло вчера на борту и на земле. Также нам нужна ясность относительно самочувствия (журналиста – ИФ) Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Беларуси в МИД", - написал Маас в микроблоге твиттер в понедельник вечером.
Также он заявил, что с точки зрения Берлина инцидент с самолетом "не может оставаться без последствий".
"Главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном саммите", - сказал он.
Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Беларуси) Протасевич был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.