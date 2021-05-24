Зеленский обсудил ход предвыборной кампании в Бундестаг и евроатлантические стремления Украины с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком, в ходе которой собеседники обсудили ход предвыборной кампании в немецкий Бундестаг, а также перспективы евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи Зеленский обратил внимание на положительную динамику электоральной поддержки партии избирателями, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми политическими силами Германии, в частности с партией "Союз 90/Зеленые". Также он поблагодарил немецких политиков за неизменную поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что президент также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Кроме того, президент приветствовал решение Роберта Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.

"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины", - заявил глава государства.

В Офисе президента добавляют, что Владимир Зеленский и Роберт Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

"Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства", - подчеркивают в ОП.

Там добавляют, что Роберт Габек положительно оценил усилия Украины на пути реализации евроинтеграционного курса и отметил настроенность его политической силы на конструктивное взаимодействие в этом направлении.

Сообщается, что собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".

"Владимир Зеленский и Роберт Габек согласились, что это именно геополитический, а не экономический проект", - уточняют в Офисе президента.

В ОП добавляют, что при обсуждении вопросов сотрудничества в сфере энергетики стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в поддержку Европейского зеленого курса, а также в рамках Энергетического партнерства между Украиной и Германией.