События

19:07 24.05.2021

Зеленский обсудил ход предвыборной кампании в Бундестаг и евроатлантические стремления Украины с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком

2 мин читать
Зеленский обсудил ход предвыборной кампании в Бундестаг и евроатлантические стремления Украины с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком, в ходе которой собеседники обсудили ход предвыборной кампании в немецкий Бундестаг, а также перспективы евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи Зеленский обратил внимание на положительную динамику электоральной поддержки партии избирателями, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми политическими силами Германии, в частности с партией "Союз 90/Зеленые". Также он поблагодарил немецких политиков за неизменную поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Участники встречи подчеркнули недопустимость агрессивных действий России, представляющих опасность для мира и стабильности в Европе, в частности таких, как недавнее наращивание группировки российских войск на границах Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что президент также проинформировал представителей Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе и сообщил о рисках от скопления российских войск на украинской границе. Он также рассказал о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Кроме того, президент приветствовал решение Роберта Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке Украины.

"Высоко ценю это ваше решение. Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное вами на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины", - заявил глава государства.

В Офисе президента добавляют, что Владимир Зеленский и Роберт Габек также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

"Президент, в частности, отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы украинского государства", - подчеркивают в ОП.

Там добавляют, что Роберт Габек положительно оценил усилия Украины на пути реализации евроинтеграционного курса и отметил настроенность его политической силы на конструктивное взаимодействие в этом направлении.

Сообщается, что собеседники также обсудили риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".

"Владимир Зеленский и Роберт Габек согласились, что это именно геополитический, а не экономический проект", - уточняют в Офисе президента.

В ОП добавляют, что при обсуждении вопросов сотрудничества в сфере энергетики стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в поддержку Европейского зеленого курса, а также в рамках Энергетического партнерства между Украиной и Германией.

Теги: #президент #встреча #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 24.05.2021
Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

15:56 24.05.2021
Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

09:07 24.05.2021
Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

18:41 23.05.2021
Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

Президент Литвы требует освободить задержанного в Минске экс-главреда канала NEXTA Протасевича

14:56 23.05.2021
Москва и Киев консультируются по возможной встрече Путина с Зеленским, вопрос Крыма РФ готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества

Москва и Киев консультируются по возможной встрече Путина с Зеленским, вопрос Крыма РФ готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества

11:51 22.05.2021
ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

07:53 22.05.2021
Южная Корея и США договорились по дальности ракет и сотрудничеству в области вакцин от COVID-19

Южная Корея и США договорились по дальности ракет и сотрудничеству в области вакцин от COVID-19

21:04 21.05.2021
Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

Власти Германии расследуют дело о незаконных поставках станков в РФ для производства ракет - СМИ

20:16 21.05.2021
Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

00:30 21.05.2021
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества" 20 военнослужащих, 8 из них посмертно

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества" 20 военнослужащих, 8 из них посмертно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

В Украине участие в ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2433 человека – УЦОКО

Кабмин переназначил Марьевича госсекретарем Минэкономики

Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

Депутаты "Евросолидарности" просят Кабмин запретить украинским авиакомпаниям летать над Беларусью

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

МАУ считает вопрос полетов над Беларусью политическим и будет ориентироваться на решение правительства и авиавластей

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Стоимость обновленного здорового питания в школах не будет выше традиционного – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА