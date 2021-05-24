Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в ходе встречи с послом Малайзии в Украине Дато Раджой Резой Раджой Заибом Ша в связи с завершением его дипломатической миссии поблагодарил дипломата за вклад в развитие украинско-малайзийских отношений, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Заместитель министра выразил благодарность малайзийскому дипломату за его усилия и личный вклад в развитие украинско-малайзийских отношений, поддержку Малайзией суверенитета и территориальной целостности Украины и взаимодействие в расследовании сбития самолета рейса MH17", - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Енин отметил важную роль посла Малайзии в запланированном открытии Центра АСЕАН на базе Института международных отношений Киевского национального университета им.Шевченко, призванного стать уникальным культурным, образовательным и социальным центром по развитию контактов Украины и государств-членов АСЕАН.

Собеседники отдельно обсудили шаги для активизации политического диалога Украины и Малайзии, мероприятия двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.