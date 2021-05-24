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17:24 24.05.2021

С сентября в украинских школах внедрят новое меню из 160 блюд

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С сентября в украинских школах внедрят новое меню из 160 блюд

С 1 сентября 2021 года в украинских школах внедрят новое меню для учащихся из 160 блюд с более полезным и сбалансированным рационом, сообщает пресс-служба президента.

"Новое меню состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам презентации плана мероприятий по реформированию системы школьного питания и представлении обновленного меню с участием первой леди Елены Зеленской.

По словам разработчика меню шеф-повара Евгения Клопотенко, рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

"В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых", - сказал он.

Так, новое полноценное 4-недельное меню было разработано в рамках рабочей группы Клопотенко и командой проекта "CultFood" совместно с технологами, диетологами и представителями Министерства здравоохранения Украины.

"Когда мы начинали работу над реформой системы школьного питания, мы поставили себе цель - повысить общий средний уровень питания в украинских школах. Это комплексная задача: от улучшения качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Я хочу, чтобы дети с удовольствием шли в школьную столовую, а родители были при этом уверены, что школьное питание полезно для здоровья", - отметила Зеленская.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сохранение здоровья детей является одной из важнейших задач государства, поэтому реформа школьного питания чрезвычайно актуальна и важна. "Питание детей должно быть, и будет здоровым и сбалансированным. Убежден, что нам это удастся", - отметил министр.

Отмечается, что был разработан и утвержден план мероприятий по реформированию системы школьного питания. В частности, роизошло существенное обновление нормативной базы в части санитарного регламента, нормативов и порядка организации питания учащихся, утверждения гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов и т.д.

В течение 2020 удалось улучшить материально-техническую базу школьного питания.

"Впервые было выделено 400 млн грн. государственной субвенции для школ, благодаря которой произошла модернизация пищеблоков в 1 809 заведениях", - сообщает пресс-служба президента.

Подход к реформированию системы школьного питания был комплексным и включал государственный мониторинг поставщиков пищевых продуктов и услуг по организации питания.

"Следующим важным шагом реформы будет имплементация изменений на местах, внедрение системы контроля, продолжение модернизации пищеблоков и популяризации культуры здорового питания в обществе", - отметила первая леди.

Презентация нового школьного меню состоялось при участии министра образования и науки Сергея Шкарлета, министра здравоохранения Виктора Ляшко, заместителя министра экономики Сергея Глущенко, главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславы Магалецкой и шеф-повара Евгения Клопотенко.

Теги: #питание #школы
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