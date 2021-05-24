СБУ раскрыла схему продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали схему несанкционированного сбыта специальной техники для негласного получения информации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что сделку организовало руководство коммерческой структуры в Запорожье. Дельцы имели официальную лицензию на продажу специальных технических средств негласного получения информации (СТС) исключительно государственным структурам. Впрочем, вопреки закону, злоумышленники наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам. Заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами Украины", - указывается в сообщении.

В ходе расследования правоохранители получили образцы спецтехники, которую участники преступной группы незаконно реализовывали через почтовые каналы связи. По результатам судебных экспертиз выяснилось, незаконно сбытые злоумышленниками предметы являются СТС.

Во время санкционированного обыска в офисе предприятия сотрудники СБУ обнаружили и изъяли образцы спецтехники, бухгалтерские документы, техническую документацию, другие материалы по незаконной реализации СТС, а также электронную переписку с заказчиками.

Директору, заместителю директора и сотруднику предприятия-лицензиата, который отвечал за изготовление СТС и документации к ним, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.