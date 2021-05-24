События

16:09 24.05.2021

СБУ раскрыла схему продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения

1 мин читать
СБУ раскрыла схему продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали схему несанкционированного сбыта специальной техники для негласного получения информации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что сделку организовало руководство коммерческой структуры в Запорожье. Дельцы имели официальную лицензию на продажу специальных технических средств негласного получения информации (СТС) исключительно государственным структурам. Впрочем, вопреки закону, злоумышленники наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам. Заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами Украины", - указывается в сообщении.

В ходе расследования правоохранители получили образцы спецтехники, которую участники преступной группы незаконно реализовывали через почтовые каналы связи. По результатам судебных экспертиз выяснилось, незаконно сбытые злоумышленниками предметы являются СТС.

Во время санкционированного обыска в офисе предприятия сотрудники СБУ обнаружили и изъяли образцы спецтехники, бухгалтерские документы, техническую документацию, другие материалы по незаконной реализации СТС, а также электронную переписку с заказчиками.

Директору, заместителю директора и сотруднику предприятия-лицензиата, который отвечал за изготовление СТС и документации к ним, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #видеонаблюдение #сбу #прослушка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 21.05.2021
СБУ разоблачила межрегиональную группу хакеров, воровавших информацию через Instagram

СБУ разоблачила межрегиональную группу хакеров, воровавших информацию через Instagram

12:06 20.05.2021
В суд передан обвинительный акт против представителя руководства ЧФ РФ за блокировку бухт Севастополя в 2014 году – Офис генепрокурора

В суд передан обвинительный акт против представителя руководства ЧФ РФ за блокировку бухт Севастополя в 2014 году – Офис генепрокурора

14:38 19.05.2021
СБУ изучает связанные с Чаусом материалы, в том числе видео, которые могут быть доказательной базой в деле

СБУ изучает связанные с Чаусом материалы, в том числе видео, которые могут быть доказательной базой в деле

17:50 18.05.2021
Кличко обнародовал запись с камер видеонаблюдения возле его квартиры и обвинил ОП в давлении на столичную власть

Кличко обнародовал запись с камер видеонаблюдения возле его квартиры и обвинил ОП в давлении на столичную власть

15:47 18.05.2021
СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

СБУ разоблачила сеть трейдеров, реализующих некачественное топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов

13:20 18.05.2021
В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

В ГФС сообщили о разоблачении группировки изготовителей контрафактных ГСМ по итогам обысков в доме, где проживает Кличко

10:52 18.05.2021
СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

СБУ проводит обыски в доме, где живет Кличко, к мэру следственные действия отношения не имеют

10:05 17.05.2021
СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

14:43 14.05.2021
СБУ провела в Херсоне оперативно-штабной сбор для отработки действий в случае агрессии РФ

СБУ провела в Херсоне оперативно-штабной сбор для отработки действий в случае агрессии РФ

13:15 14.05.2021
СБУ заблокировала канал контрабанды кокаина в аэропорту "Борисполь"

СБУ заблокировала канал контрабанды кокаина в аэропорту "Борисполь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

МАУ с партнерами реализовали дегустацию украинских вин на высоте 10 тыс. метров над землей

С сентября в украинских школах внедрят новое меню из 160 блюд

Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

"Интерпайп" инвестировал более 1 млн грн в лаборатории мехатроники и кабинет трудов нового поколения в школах Днепра

Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

Самолет Lufthansa, задержанный из-за сообщения о возможном теракте, готовится к вылету из Минска

Замглавы КГГА Поворозник о массовых обысках в столице: Кому-то политически выгодно, чтобы Киев остановился

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА