События

13:42 24.05.2021

Авиакомпания Ryanair осуждает инцидент со своим лайнером, сотрудничает по этому вопросу с ЕС и НАТО

1 мин читать
Авиакомпания Ryanair осуждает инцидент со своим лайнером, сотрудничает по этому вопросу с ЕС и НАТО

Ирландская авиакомпания Ryanair в понедельник заявила, что осуждает принудительное приземление своего лайнера в Минске, оказывает содействие ЕС и НАТО в расследовании инцидента.

"Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера (23 мая) перенаправили рейс FR4978 в Минск, это акт воздушного пиратства", - говорится в заявлении авиакомпании.

"Этот вопрос на данный момент рассматривается органами безопасности ЕС и НАТО. Ryanair сотрудничает с ними в полном объеме. Мы не можем более подробно комментировать эту проблему по причинам безопасности", - отмечается в документе.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусь использовала истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент страны Александр Лукашенко.

Позднее в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали неприемлемым шагом приземление в Минске лайнера Ryanair.

Теги: #ryanair #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 24.05.2021
Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

11:46 24.05.2021
"Голос" призывает международное сообщество прекратить государственный терроризм в Беларуси – заявление

"Голос" призывает международное сообщество прекратить государственный терроризм в Беларуси – заявление

11:38 24.05.2021
Инцидент с авиалайнером в Беларуси является проявлением международного терроризма, выгодоприобретателем стала РФ – советник руководителя ОП

Инцидент с авиалайнером в Беларуси является проявлением международного терроризма, выгодоприобретателем стала РФ – советник руководителя ОП

10:23 24.05.2021
Украинские нардепы требуют прекратить дипломатические контакты с Беларусью

Украинские нардепы требуют прекратить дипломатические контакты с Беларусью

06:04 24.05.2021
Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью

Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью

03:54 24.05.2021
Блинкен требует от Минска освободить Протасевича – заявление

Блинкен требует от Минска освободить Протасевича – заявление

23:54 23.05.2021
Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

22:35 23.05.2021
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

21:48 23.05.2021
Лайнер Ryanair, вынужденно севший в Минске, совершил посадку в пункте назначения – Вильнюсе

Лайнер Ryanair, вынужденно севший в Минске, совершил посадку в пункте назначения – Вильнюсе

21:19 23.05.2021
Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

Самолет Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом – "Опора"

В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук назвал обнародованные в СМИ записи разговоров фейком и провокацией

Принятие Палатой представителей США акта о непризнании аннексии Крыма говорит о поддержке Украины в борьбе против российской агрессии - Арахамия

Детские лагеря в летний сезон 2021 г. будут работать по прошлогодним правилам - Ляшко

Ляшко планирует оставить половину заместителей из прежней команды

В Киеве 14 мая началось метеорологическое лето - обсерватория Срезневского

Прокуратура обеспечила поступление в бюджет 1,1 млрд грн, скрытых от налогообложения ГП нефтегазового комплекса

Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича

На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Посол ЕС в Украине: антикоррупционный аудит государственного геокадастра важен для предупреждения злоупотреблений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА