Посол ЕС в Украине: антикоррупционный аудит государственного геокадастра важен для предупреждения злоупотреблений

Антикоррупционный аудит государственного геокадастра важен для того, чтобы предупредить злоупотребление в рамках земельной реформы, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

"Антикоррупционный аудит государственного геокадастра важен для того, чтобы предупредить злоупотребление и обеспечить, что реформа приносит пользу правильным людям", - сказал Маасикас на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в Киеве в понедельник.

Он отметил, что это одно из пяти ключевых действий, которые необходимо воплотить в рамках дорожной карты земельной реформы до 1 июля.

"Первое - это принятие трех резолюций Кабинета министров и развитие программного обеспечения для их имплементации, включая автоматическую проверку лимита по владению 100 гектарами. Второе - всеобъемлющая коммуникационная компания для информирования собственников и пользователей земли об их правах и возможностях. Третье - развитие общественной мониторинговой системы по продажам земли, списку транзакций и запросам на юридическое сопровождение, связанное с земельными вопросами - все для того, чтобы повысить общественное доверие", - пояснил Маасикас.

Посол также добавил, что фермеры должны иметь доступ к кредитованию с самого запуска рынка земли.

Дипломат подчеркнул, что лидерство президента Украины Владимира Зеленского было крайне важным для достижения открытия рынка земли 1 июля. Он добавил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко был еще одной значительной движущей силой за этой важной реформой.

"Украина достигла впечатляющего прогресса на этом трудном пути реформ, который был еще сложнее из-за продолжающейся агрессии и провокаций России, а также серьезного экономического и социального влияния пандемии Covid-19. Несмотря на эти сложности, Украина показала выдающуюся стойкость и преданность, и земельная реформа - основной тому пример", - сказал посол.

Он добавил, что успешная земельная реформа, прежде всего, откроет огромный дополнительный потенциал для украинской экономики.

"Вы имеете лучшую в мире почву, вы могли бы кормить всю Европу. Хорошо функционирующий рынок сельскохозяйственных земель сделает этого возможным. Кроме того, эта реформа трансформирует много секторов в Украине, принесет преимущества, в частности, мелким фермерам, приведет к инвестициям в сельское хозяйство и поспособствует диверсификации сельскохозяйственной продукции. Она также поможет дальнейшему развитию кредитного рынка и усилит местное управление", - уверен посол ЕС.