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12:42 24.05.2021

МАУ запускает рейсы из Киева в Рас-эль-Хайму с 25 июня

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МАУ запускает рейсы из Киева в Рас-эль-Хайму с 25 июня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запускает рейсы из международного аэропорта "Борисполь" (Киев) в г.Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты) с 25 июня 2021 года, сообщила пресс-служба авиакомпании в понедельник.

"МАУ станет первой украинской авиакомпанией, которая будет осуществлять прямые перелеты в Рас-эль-Хайму, и одним из главных стратегических авиационных партнеров для Эмирата, который в настоящее время динамично развивается", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что полет из Киева в международный аэропорт Рас-эль-Хаймы составляет 5 часов. После прибытия все туристы проходят обязательное ПЦР-тестирование в аэропорту. Кроме того, бесплатное ПЦР-тестирование они также могут пройти перед возвращением в Украину.

По данным МАУ, Рас-эль-Хайма получил сертификаты безопасности от мирового лидера в отрасли инспекционно-сертификационных услуг "Бюро Веритас" (Bureau Veritas), а также от Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

"Украина - быстрорастущий и важный рынок для эмирата Рас-эль-Хайма, и наше партнерство с "Международными авиалиниями Украины" - еще один шаг в рамках стратегии увеличения туристического потока за счет налаживания прямого авиасообщения (...) Это ключевой шаг в восстановлении международного туризма по нашей широкой стратегии по изучению новых маршрутов через основные, вторичные рынки и развивающиеся рынки благодаря чартерным и регулярным рейсам", - цитирует пресс-служба гендиректора департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Раки Филлипса.

В свою очередь СЕО МАУ Евгений Дыхне добавил, что авиакомпания планирует увеличивать частоту полетов в Рас-эль-Хайму, учитывая ожидаемый высокий спрос, особенно летом.

Ранее представитель МАУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщал, что рейсы в г.Рас-эль-Хайма будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на Boeing 737-800 (NG). Билеты будут продаваться как через туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG), так и через сайт МАУ.

Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Разделен бухтой на две части - старую и новую.

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от г.Дубай и в трех часах езды от г.Абу-Даби.

Теги: #мау #оаэ #рейс
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