В Украине за сутки зафиксировано 1334 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6999 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 334 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 6 999 человек, умерли 68 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"24 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1334 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев - 68; выздоровело – 6 999 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.