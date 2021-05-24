Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

В Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев, в настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, сообщает пресс-служба 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго.

"22 мая, около 19 часов в городе Гома, что в Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго. Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации утвержденным высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении, на странице 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В сообщении отмечается что "в настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, находятся в дежурном режиме и ожидают указаний на случай повторной эвакуации".

Источник: https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4145452355521637/