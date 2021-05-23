События

17:49 23.05.2021

В Луцке спасли нескольких взрослых и детей с колеса обозрения, остановившегося во время работы

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В Луцке спасли нескольких взрослых и детей с колеса обозрения, остановившегося во время работы

В Луцке спасатели удачно завершили операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке на колесе обозрения, которое остановилось во время работы. Никто не пострадал, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация о том, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.

Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлекали 14 человек и 4 единицы техники.

В 17:11 спасатели завершили операцию по спасению людей.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

Теги: #колесо_обозрения #инцидент #луцк
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