В Луцке спасли нескольких взрослых и детей с колеса обозрения, остановившегося во время работы

В Луцке спасатели удачно завершили операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке на колесе обозрения, которое остановилось во время работы. Никто не пострадал, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация о том, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей.

Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлекали 14 человек и 4 единицы техники.

В 17:11 спасатели завершили операцию по спасению людей.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.