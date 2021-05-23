Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Один человек погиб, еще пятеро пострадало в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в субботу вечером, сообщили в полиции Хмельницкой области на странице в Фейсбук.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 22 мая вечером возле с.Кульчиевцы Каменец-Подольского района. Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.