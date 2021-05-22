В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

В воскресенье в западной и северной части Украины погоду будет определять влажная и прохладная воздушная маса, на остальной территории умеренно теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях небольшой, днем в Карпатском регионе умеренный кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в западной и северной части 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Температура ночью

11-13°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007г., самая низкая ночью 0,9° в 1904г.

В понедельник, 24 мая, ночью в Украине, кроме юго-восточной части, умеренные, в большинстве северных и центральных областей местами значительные дожди, днем (кроме западной части) небольшие, на северо-востоке умеренные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 18-23°, на юге, юго-востоке страны местами до 26°.

В Киеве 24 мая ночью умеренный, днем небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-13°, вдень 18-20°.

22 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, возле Одессы и Приморского 12-13°, в Днепре в пределах Киева 16°.