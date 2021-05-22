События

13:33 22.05.2021

В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

2 мин читать
В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

В воскресенье в западной и северной части Украины погоду будет определять влажная и прохладная воздушная маса, на остальной территории умеренно теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях небольшой, днем в Карпатском регионе умеренный кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в западной и северной части 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Температура ночью

11-13°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007г., самая низкая ночью 0,9° в 1904г.

В понедельник, 24 мая, ночью в Украине, кроме юго-восточной части, умеренные, в большинстве северных и центральных областей местами значительные дожди, днем (кроме западной части) небольшие, на северо-востоке умеренные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 18-23°, на юге, юго-востоке страны местами до 26°.

В Киеве 24 мая ночью умеренный, днем небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-13°, вдень 18-20°.

22 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, возле Одессы и Приморского 12-13°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 21.05.2021
В Украине ожидается потепление, местами грозы

В Украине ожидается потепление, местами грозы

16:35 20.05.2021
Погода в Украине: тепло пока задерживается

Погода в Украине: тепло пока задерживается

12:10 20.05.2021
В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди – Укргидрометцентр

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди – Укргидрометцентр

12:11 19.05.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

16:54 18.05.2021
В Киевской области ожидается ливень, объявлен I уровень опасности

В Киевской области ожидается ливень, объявлен I уровень опасности

12:13 18.05.2021
В Украине в ближайшие дни сохранится дождливая, прохладная погода

В Украине в ближайшие дни сохранится дождливая, прохладная погода

12:32 17.05.2021
В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град

12:01 16.05.2021
В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

13:28 15.05.2021
В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

11:52 14.05.2021
Теплая погода порадует украинцев в выходные

Теплая погода порадует украинцев в выходные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

В Украине за сутки зафиксировано 4 606 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 12 586 человек

Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

Ранены три бойца ВСУ вблизи поселка Луганское вследствие обстрела российских наемников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявлены 298 новых случаев COVID-19 – Кличко

Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих

Возле здания Верховной Рады возобновилось несение службы Почетного караула Нацгвардии

Украина и США углубят сотрудничество на уровне регионов и общин – Костыря

ФРГ с 23 мая запретит въезд из Британии из-за выявленных там штаммов COVID-19

МИД Украины: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации

В зоне проведения ООС в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий, состояние тяжелое – ОТГ "Восток"

Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 166 млн - университет Джонса Хопкинса

В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА