Возле здания Верховной Рады возобновилось несение службы Почетного караула Нацгвардии

Возле здания Верховной Рады на площади Конституции в Киеве в субботу, 22 мая, была возобновлена традиция несения службы Почетным караулом Национальной гвардии Украины.

"С 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой караула нести службу будет специальный батальон "Почетный караул" Национальной гвардии Украины", - сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что впервые церемония несения Почетного караула и поднятия государственного флага состоялась 1 марта 2020 года, но была временно приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

Традиция была основана в знак памяти четырех нацгвардейцев, которые погибли в результате взрыва гранаты на площади Конституции 31 августа 2015 года.